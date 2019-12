Sanità pubblica, Santoro annuncia: "Attivo un canale per segnalare disservizi"

Domani, sabato 21 dicembre, alle ore 10.30, presso il Goccia Wine Bar in via Conforti il consigliere comunale e provinciale Dante Santoro presenterà due iniziative di denuncia del disagio vissuto da migliaia di utenti in contatto con la sanità pubblica, con il collega d'opposizione Gianpaolo Lambiase e gli attivisti Margaret Cittadino, Salvatore Raimondi e Lucio Orlando.

I dettagli



Il consigliere Santoro annuncerà l'attivazione di un canale di segnalazioni per i disservizi in ambito sanitario sull' app fiato sul collo, la nuova piattaforma al servizio del cittadino presentata la scorsa settimana, ed inoltre presenterà l'idea di una Consulta della Salute dal basso, per dare un canale istituzionale agli utenti vittima della malasanità: "Dopo un anno di attesa e promesse tradite da chi governa il Comune di Salerno, ancora ad oggi non esiste un canale ufficiale per interagire con il mondo della sanità e gli utenti - dice Santoro - Pertanto abbiamo deciso di fare da soli, coinvolgendo dal basso associazioni e cittadini, come nel nostro stile ci sostituiamo alle istituzioni dormienti. Inoltre con lo strumento dell'app fiato sul collo implementeremo alcune funzionalità a tutela degli utenti della sanità pubblica".