Sanità privata e terzo settore: i lavoratori in stato di agitazione

Le segreterie provinciali di Cgil Fp Salerno, Cisl Fp Salerno, e Uil Fpl Salerno, su mandato delle lavoratrici e dei lavoratori della sanità privata accreditata e del Terzo Settore di Salerno e provincia, proclamano lo stato di agitazione di tutto il personale del settore, poiché ritengono "non più tollerabile - commentano i sindacati in una nota congiunta - lo stato di abbandono in cui versa, attribuibile alle responsabilità di tutte le istituzioni, in primis quelle regionali, che hanno decretato l’imminente sfascio del comparto e determinato la dequalificazione degli operatori".

La denuncia

Le segreterie provinciali di Cgil Fp Salerno, Cisl Fp Salerno e Uil Fpl Salerno considerano "grave l’attuale situazione nella quale versa il comparto privato. Nonostate sia stato sottoscritto - precisano i sindacalisti Pasquale Addesso, Pietro Antonacchio e Lorenzo Conte - il 15 settembre 2010 con l’Aiop un accordo con le organizzazioni sindacali che prevedeva l'aggiornamento delle retribuzioni dei dipendenti¸ rinviando a livello delle singole regioni la trattativa per l'individuazione dell’una tantum relativa agli arretrati 2006-2010, nessun adempimento stato espleto è stato espletato. Si mortifica tuttot il settore e si determinano gabbie salariali non più accettabili".

La vertenza

“Tutti i lavoratori della sanità privata e terzo settore esprimono la piena solidarietà agli operatori della “Nuova Ises” di Eboli: non ci sono risposte e soluzioni ai problemi di 80 lavoratori della struttura che da oltre tre anni e mezzo sono privi di retribuzioni. Si tratta di lavoratori che hanno decurtato il loro trattamento di fine rapporto per creare una nuova struttura. Quest'ultima ha ricevuto tutte le autorizzazioni per l’adeguamento ai requisiti richiesti con parere positivo da parte dell’Asl di Salerno per il rispetto delle precise indicazioni disposte. Da oltre dieci giorni - prosegue la nota - i lavoratori stanno presidiando la sede dell’Ente. Non si comprendono i motivi ostativi alla ripresa delle prestazioni e al loro riconoscimento”. Secondo i sindacati, la Regione Campania, tramite dell’Asl Salerno, dovrebbe far conoscere a tutti gli intendimenti futuri: nonostante le difficoltà, i genitori continuano ad avere fiducia nel loro operato dei dipendenti, tant’è che oltre 20 utenti beneficiano delle loro prestazioni, a garanzia della continuità assistenziale.

I ritardi

“Altrettanto gravi - concludono i sindacati - sono i ritardi nella sottoscrizione del nuovo contratto di lavoro causati dal fatto che le parti datoriali non intendono finanziarlo con quote, adeguate a garantire almeno gli 85 euro previsti per il rinnovo dei contratti pubblici di settore. Dichiariamo lo stato di agitazione del settore a fronte delle gravi criticità denunciate e chiediamo urgente convocazione alla Prefettura di Salerno per avviare così la procedura di conciliazione della vertenza”.