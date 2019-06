Sanità campana allo sfascio: la denuncia dei consiglieri d'opposizione

"Nonostante le sollecitazioni e le richieste di intervento perpetrate nel corso di una conferenza stampa appositamente convocata in merito ai disservizi organizzativi nei Pronto Soccorso degli Ospedali del Plesso S. Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, nessun intervento risolutivo, ad oggi, pare sia stato assunto"

E' quanto denunciano i consiglieri comunali di opposizione salernitani, Roberto Celano e Ciro Russomando: "Il personale del Pronto Soccorso resta insufficiente ed è sottoposto a condizioni lavorative di grande pressione e stress. - continuano i consiglieri - A Mercato San Severino risulterebbe che, a fronte della suddetta carenza di personale, il Dirigente del reparto, nel silenzio di talune sigle sindacali nel merito sollecitate, non sarebbe stato ancora indotto dal Direttore generale a supportare i colleghi nella turnazione così come etica e norme imporrebbero. La sanità campana e salernitana targata De Luca vive, purtroppo, uno stato comatoso mai riscontrato in precedenza, senza che si intravedano le condizioni per un'inversione di rotta".

L'appello