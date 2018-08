Sanità, parla De Luca: "Prestazioni tutto l'anno, niente truffe"

Vincenzo De Luca, in qualità di commissario ad acta per il Piano di Rientro, ha autorizzato le aziende sanitarie della Campania a finanziare le prestazioni di analisi dei laboratori accreditati, anticipandole con fondi propri.

Il rimborso

Chi avesse già superato il budget può ottenere rimborso previa presentazione del titolo di spesa al distretto di riferimento.

Il summit

A Palazzo Santa Lucia è stata convocata una riunione con tutti i dirigenti dell’Asl Campania: si parlerà di tetti di spesa e di controlli sulla piattaforma Saniarp.

Le dichiarazioni

“Non sarano tollerate interruzioni delle prestazioni dei centri di laboratorio accreditati - ha detto De Luca -. I dirigenti delle Asl ne risponderanno personalmente. Occorre garantire il servizio ai cittadini per tutto l’anno. Le coperture finanziarie sono state trovate, ma nessuna sciatteria organizzativa sarà tollerata. Si userà il pugno di ferro nei confronti delle residue e limitate aree speculative presenti nel mondo dei laboratori di analisi. Attiveremo la Guardia di Finanza segnalando i centri che presentano sforamenti anomali dei tetti. Non saranno tollerati né i truffatori né i mancati e rigorosi controlli”.