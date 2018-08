Chirurgia ad Eboli: il primario rinuncia alle ferie per tenere aperto il reparto

“Il primario del reparto di Chirurgia dell’ospedale di Eboli che rinuncia alle ferie per evitare la chiusura del reparto è l’esempio che meglio raffigura la tipologia di personale sanitario che vogliamo". E' quanto osserva il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, componente della commissione Sanità, facendo emergere, dunque, l'esempio virtuoso del medico.

L'elogio

"Medici e infermieri che non si fermano di fronte alle emergenze strutturali e logistiche e con straordinario amore per la propria professione e per i pazienti decidono di sacrificarsi per garantire un servizio essenziale, specie nei mesi estivi. - continua il consigliere - Ritengo quanto mai opportuno consegnare un riconoscimento per questo gesto dal forte valore pratico e simbolico. La maggior parte di medici e infermieri della nostra regione lavorano con professionalità e passione, episodi come questo ce lo ricordano. Per gli stessi motivi è giusto punire in maniera esemplare chi, al contrario, il reparto lo chiude per fare una festa”, ha concluso.