Sanità, trecento biologi a Salerno per parlare di sport e nutrizione

Si terrà a Salerno, sabato 4 maggio (dalle 9 alle 18), il convegno dal titolo “Nutrizione e supplementazione nello sport. La gestione nutrizionale pratica dell’atleta nei vari sport“, promosso e organizzato dall’Ordine Nazionale dei Biologi. All’evento, che sarà ospitato negli spazi del Grand Hotel Salerno, si prevede la partecipazione di almeno 300 Biologi. “La prestazione sportiva di un atleta – spiega Vincenzo D’Anna, presidente dell’Onb – passa per un’accurata preparazione fisica e, soprattutto, per un’adeguata alimentazione”. “Questa giornata – aggiunge D’Anna – vedrà un confronto tra esperti del settore, che ci mostreranno come sia importante, per uno sportivo, l’aiuto di un professionista in grado di calibrare un piano nutrizionale differenziato sulla base della disciplina praticata”. Durante i lavori del convegno, si parlerà anche di valutazione funzionale della composizione corporea dell’atleta, idratazione e performance agonistica, piani nutrizionali per gli sportivi e alimentazione personalizzata in base alle discipline agonistiche e ai casi clinici. Tra i relatori saranno presenti Natale Gentile, Vincenzo Cosimato, Claudio Pecorella, Luca Rastrelli, Menotti Calvani, Fabio Pezzoni, Lisa Lasagna, Giulia Baroncini, Ennio Avolio, Fabio Buzzanca, Fabrizio Spataro e Francesco Ragone.