Sanremo 2020, Priscilla Salerno: “Il Festival ha raccontato la voglia di osare”

“È stato un bel festival, il Sanremo del coraggio. Ha vinto la canzone migliore, ottimo Diodato. Mi ha colpito Achille Lauro, per l’audacia, per le intelligenti provocazioni”. Così, sui social network, l'imprenditrice ed attrice hard salernitana Priscilla Salerno commenta la settantesima edizione dell’evento che si è concluso nella tarda serata di ieri. “La kermesse - dice Priscilla - racconta il Paese e l’Italia non è un popolo di bacchettoni ma un popolo che ha voglia di osare. Questo Sanremo lo ha raccontato”.