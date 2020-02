Sanremo 2020, don Gianni Citro difende Lauro: "Nessuno scandalo"

Tanta curiosità, questa mattina, al programma di Rai Uno “Storie Italiane” dove, come ospite, era presente don Gianni Citro, parroco di Marina di Camera e fondatore del famoso “Meeting del Mare”. Al centro della discussione, moderata dalla conduttrice Eleonora Daniele, l’esibizione a Sanremo 2020 del cantante Achille Lauro che, da giorni, sta dividendo il pubblico.

La difesa del parroco

Don Gianni Citro, dopo le dure critiche di Paolo Brosio, difende Lauro: “Non sono d’accordo sul fatto che non sia un bravo cantante”. E ancora: “Lauro cambia costume durante i suoi show e a Sanremo ha portato un pezzo sulla sua storia umana, artistica e canora attraverso un assaggio di quello che succede dal vivo”. Poi si sofferma sulla citazione del santo nel brano di Lauro: “Perché ci scandalizziamo? Perché in scena si parla del santo? I santi non sono pezzi da museo o surgelati ma esemplari umani che possono essere tirati in ballo sempre nella vita”. Parole, le sue, che hanno scaturito uno scrociante applauso da parte del pubblico presente in studio.