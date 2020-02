Lo speaker salernitano Dino Della Porta protagonista a Sanremo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Dino Della Porta, il conduttore e speaker campano anche quest'anno è presente a Sanremo. Da “Casa Sanremo”, infatti, conduce il programma “Youfood”, mentre in giro per le strade della città dei fiori registra un grande successo con la trasmissione “Live Sanremo”. Tantissimi sono gli artisti e i cantanti ad essere intervistati. Lo dimostrano gli ascolti e le visualizzazioni dei servizi registrati negli ultimi giorni. Come, ad esempio, quello della sua incursione nel programma televisivo "La vita in Diretta" condotto da Lorella Cuccarini.

Gallery