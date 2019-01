Furto nella sede del Gruppo Sant’Anna Farmacie di Bellizzi, il manager: "Un gesto vile"

Ladri in azione, nella notte, a Bellizzi, presso la sede del Gruppo Sant’Anna Farmacia, ella zona industriale. Intorno all’1:30, quattro malviventi si sono introdotti all’interno della struttura, forzando il sistema di sicurezza e sfidando, a volto scoperto, l’impianto di videosorveglianza. Oltre ai vetri rotti e alle porte divelte, si sta verificando l’entità di ulteriori danni provocati dagli autori del furto.

Si tratta di un gesto vile, ad opera di quattro malviventi che sono entrati nelle nostre strutture ed hanno provocato danni non indifferenti. L’indignazione mia e del mio staff è quella di chi si sente colpito e violato nel proprio intimo. Una rabbia che monta ancor di più, vedendo la sfrontatezza di queste persone che si sono introdotte all’interno dell’edificio addirittura a volto scoperto. È per tale motivo che abbiamo deciso di diffondere alcuni fotogrammi, che ritraggono questi “signori” intenti a distruggere ogni cosa. Lo facciamo per un duplice scopo: mettere in guardia tutta la comunità da determinati soggetti e, con un pizzico di fortuna, ricevere un aiuto da qualcuno che eventualmente possa riconoscere le persone ritratte nelle immagini. Ovviamente abbiamo già allertato le forze dell’ordine nella notte ed ho dato mandato al nostro legale di sporgere formale denuncia. Ci auguriamo che chi ha commesso questo atto, venga assicurato alla giustizia. Inutile dire che questo episodio non minerà in alcun modo la nostra attività. Insieme ai miei collaboratori, anzi, proseguiremo con ancor più ardore e passione nel nostro lavoro.