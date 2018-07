Festa grande per Sant'Anna e San Gioacchino a Salerno: la processione

Tutto pronto, per la processione in onore di Sant'Anna e San Gioacchino, nel rione Canalone. Come da tradizione, numerosissimi saranno i fedeli che rivolgeranno le proprie preghiere alla Madre di Maria, a cui sono intitolate due chiese, quella di Santa Teresa al Porto e quella di S.Anna in San Lorenzo in Canalone: peculiari, le modalità della processione che si svolge, ogni anno, alternativamente, presso una delle due parrocchie. E' questa la volta del rione Canalone.

La processione

Partendo dalla chiesa di Sant'Anna in San Lorenzo, dunque, alle 19, il corteo religioso si snoderà tra le strade ed i vicoli del Centro Storico alto, lambendo la parte bassa della Salerno antica, nei pressi del corso Vittorio Emanuele II. Le statue di Sant'Anna, protettrice delle mamme, e di San Gioacchino, torneranno, infine, a Canalone, tra preghiere, lancio di fiori e musica.