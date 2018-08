Sant'Arsenio, il sindaco Pica chiude la palestra comunale

Il sindaco di Sant’Arsenio Donato Pica ha disposto la chiusura della palestra comunale per carenze igienico-sanitarie e condizioni di scarsa sicurezza. La decisione è stata presa al termine di un sopralluogo svolto nella struttura comunale situata in Piazza Europa, che è frequentata da numerose associazioni sportive del paese. Non è nelle condizioni da poter essere utilizzata.