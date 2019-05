Sant'Arsenio, scuola elementare allagata: l'ordinanza del sindaco

Scuola elementare e dell’infanzia chiusa nel comune di Sant’Arsenio. Nella giornata di ieri, infatti, si è verificato un guasto alla conduttura idrica che ha provocato l’allagamento dell’intera struttura scolastica.

L'ordinanza

Per questo il sindaco Donato Pica è stato costretto ad emettere un’ordinanza di chiusura ad horas per le giornate di ieri e di oggi. Al lavoro, in queste ore, i vigili del fuoco con il supporto degli agenti della Polizia Locale.