Sant'Egidio, bombe alle attività commerciali: arrestato un sospettato

E’ stato arrestato poco prima che facesse esplodere una bomba carta. Questa mattina comparirà dinanzi al gip Gustavo Danise, in carcere, per essere interrogato. Lui è G.A. , 45enne di Angri. E’ accusato di detenzione di stupefacente ma anche di ordigni esplosivi e pericolosi. Secondo l’ipotesi investigativa, sarebbe stato lui a piazzare almeno uno dei due ordigni esplosi nei mesi scorsi, a Sant’Egidio del Monte Albino, presso due attività commerciali. Gli episodi risalgono al 7 febbraio e al 25 aprile scorso. A seguito dei due episodi, i carabinieri avevano disposto una serie di appostamenti notturni allo scopo di raccogliere informazioni su chi avesse materialmente commesso i due attentati. L’uomo è stato visto due sere fa, nei pressi di quella stessa attività commerciale già destinataria di un ordigno esplosivo.

Il tentativo di fuga

Alla vista dei carabinieri, il 45enne ha provato a fuggire, rischiando di farsi esplodere sulla sua stessa mano quel petardo-ordigno che stava maneggiando con cura. I militari lo hanno rincorso per diversi metri, anche attraverso un binario ferroviario, per poi bloccarlo e ammanettarlo. Questa mattina, alla presenza del gip, potrebbe fornire informazioni sul perché si trovasse nei pressi di quella stessa attività, che qualche settimana prima, era stata colpita da una bomba carta. A febbraio era esploso un ordigno nei pressi di una rivendita di materiale elettronico lungo la strada statale. L’ordigno distrusse l’ingresso, la saracinesca e l’area d’ingresso del locale. I danni stimati furono di migliaia di euro. Dopo circa un mese, fu la volta di un grosso negozio d’abbigliamento. Anche allora i danni non furono esigui. La pista che è stata e si continua a battere è quella di una possibile intimidazione a fini estorsivi.