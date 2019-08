"Abusi su minore di 6 anni", uomo rischia processo per violenza sessuale

L’avrebbe toccata nelle parti intime, con la scusa di farle contare le galline all’interno di un pollaio. Ora chiede il processo la procura per un uomo ultratrentenne, indagato per violenza sessuale nei confronti di una minore di 6 anni. Un anno fa, la bimba - in compagnia della nonna - si era recata presso un allevamento privato di galline per comprare delle uova. Giunti sul luogo stabilito, l’anziana trovò il marito della donna, titolare dell’attività. L’uomo a quel punto avrebbe preso per mano la piccola, con l’intenzione di farle vedere le galline nel pollaio. Dopo poco, la minore sarebbe uscita di corsa dalla baracca, riferendo all'anziana di voler andare a casa. Qui, avrebbe raccontato alla madre ciò che era accaduto poco prima. Dentro quel pollaio, l’uomo avrebbe toccato le parti intime della minore. Sull'episodio indagarono i carabinieri, dopo la denuncia del genitore. Al gip spetterà ora l'ultima parola, prima di fissare il processo.