Cade dal balcone di casa: ricoverato bambino di 7 anni

E' caduto dal terzo piano di casa sua, a Sant'Egidio del Monte Albino, un bimbo di soli 7 anni. Il fatto è avvenuto intorno alle 14 di oggi, con la famiglia che si è precipitata con la propria auto a trasferire il figlio all'ospedale di Nocera Inferiore. Qui, i medici lo hanno preso in cura, trattato per le ferite riportate e poi intubato. La prognosi resta riservata ma non sarebbe in pericolo di vita. Come da prassi, è stato poi trasferito al Santobono di Napoli. Il piccolo ha riportato fratture multiple alla testa, al bacino e alle gambe. Sarebbe scivolato dal balcone di casa mentre tentava di affacciarsi. Sull'episodio sono stati coinvolti anche i carabinieri, che indagano sull'episodio.