Bomba al negozio d'abbigliamento, arrestati in due per estorsione

Due le persone arrestate per il danneggiamento del negozio "One fashion", lungo la statale di Sant'Egidio del Monte Albino. Le due persone arrestate, con piccoli precedenti, sono accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Avrebbero costretto - secondo le indagini - il titolare dell'attività a versare loro la somma di 2000 euro.

Il fatto

L'episodio risale al mese di aprile scorso. Il mese dopo, i carabinieri avevano arrestato un 45enne con la stessa accusa, beccato mentre stava cercando di piazzare un ordigno esplosivo a ridosso di un'altra attività commerciale. Settimane prima che una bomba artigianale danneggiasse la vetrata d'ingresso del negozio "One fashion", un altro ordigno aveva provocato danni ad un negozio di materiale elettronico. I due hanno scelto di non rispondere alle domande del gip del tribunale di Nocera Inferiore. La procura non ha invece ancora concluso l'inchiesta: vi sarebbero altre persone sospettate di episodi simili.