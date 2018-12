Sterminata una colonia di venti gatti: la denuncia alla polizia locale

A Sant'Egidio del Monte Albino è stata sterminata una colonia di venti gatti. L'episodio è avvenuto in piazza Capriglione. A fare la scoperta una donna, che si sarebbe occupata quotidianamente dei felini, sporgendo ora denuncia contro ignoti ai vigli urbani. I gatti sarebbero stati avvelenati con un mix di sostanze, inserite nei bocconi di cibo poi lasciati per strada. Solo tre sono sopravvissuti. I volontari del quartiere hanno lanciato un appello e invitato a segnalare movimenti sospetti alle forze dell'ordine: «I gatti sono tutti sterilizzati e tenuti in ottime condizioni. Aiutateci a trovare i responsabili, è la seconda volta dallo scorso giugno».