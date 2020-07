Minacce di morte ai genitori e aggressioni continue: 27enne straniero a giudizio

Risponde di maltrattamenti contro i genitori un marocchino di 27 anni, arrestato il 5 giugno scorso, nell’ultimo atto di una lunga sequenza di episodi ricondotti al settembre 2019. Il giudice gli aveva notificato un divieto di avvicinamento alle parti giorni dopo. L’imputato è stato raggiunto dalla richiesta di processo con rito immediato presentata dalla Procura, in possesso di prove concordi e univoche, con la decisione affidata al gip del Tribunale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'indagine

L’uomo avrebbe minacciato e aggredito più volte i genitori. Anche se gli stessi lo esortavano, ad esempio, a trovare un lavoro. Oltre alle offese continue, in un'occasione il ragazzo scagliò a terra il cellulare, in ultimo, perdendo il controllo e passando alle minacce. «Stasera vado a bere e vi mmazzo tutti», giurava, liberandosi dopo essere stato bloccato in una crisi violenta per poi uscire di casa, dopo aver gettato a terra un quadro rompendo il vetro. A quel punto giunsero i carabinieri per sedare gli animi. Ma lo stesso, di origine africana, si scagliò anche contro i militari oltre che verso la famiglia. Allo stato è sotto accusa dopo l’esecuzione dell’arresto in flagranza di reato disposto dai militari, sottoposto al divieto di avvicinamento per la possibilità di recidiva e per salvaguardare l’integrità delle sue vittime designate. I genitori sarebbero stati sottoposti a continue umiliazioni fino a versare in uno stato di sofferenza psichica, tra minace e offese del figlio, con una convivenza di fatto impossibile. I fatti si sono consumati a Sant'Egidio del Monte Albino.