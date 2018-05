Blitz dei carabinieri del Nas: chiuso il mercato ortofrutticolo di Sant'Egidio

I carabinieri del Nas di Salerno, agli ordini del maggiore Vincenzo Ferrara, hanno ottenuto nuovi ed importanti risultati nell'attività di contrasto alla commercializzazione di prodotti alimentari non tracciati e mal conservati, spaziando anche nell’ambito della detenzione e dell’utilizzo scorretti di prodotti chimici impiegati nell’ambito dell’agricoltura. In particolare, insieme al personale dell'Asl competente per territorio e dell’Ispettorato Centrale Repressioni Frodi di Salerno e con la collaborazione dei carabinieri del reparto territoriale hanno trovato quanto segue

A Eboli , presso un centro di accoglienza per stranieri, a seguito di un controllo igienico sanitario, sono stati sequestrati 100 chili di prodotti alimentari, conservati in pessimo stato. Alla procura è stato denunciato il titolare dell’azienda gerente il servizio di preparazione e somministrazione dei pasti;

A Sarno, presso due rivendite prodotti per l’agricoltura, sono state sequestrate 2 tonnellate di fitosanitari, con dicitura “pericoloso” e “attenzione”, detenute per la vendita senza alcuna autorizzazione al commercio; chiusi inoltre due locali, di circa 300 metri quadri, a causa delle gravi non conformita’ igienico sanitarie e strutturali ed elevate contravvenzioni per un totale di oltre 3.000 euro;

A Pagani, è stata chiusa una macelleria. Alla base del provvedimento gravi non conformità igienico strutturali degli ambienti ispezionati. Sono stati sequestrati 700 chili di prodotti carnei (bovina, suina ed avicola) e salumi sotto vuoto, privi di tracciabilità.

A Salerno, presso attività di ristorante pizzeria ubicata nell’area centrale, sono stati sequestrati 40 chili di prodotti alimentari non tracciati e contestata al titolare una sanzione amministrativa di 1500 euro

Ma il risultato maggiore è stato ottenuto presso il mercato ortofrutticolo di Sant'Egidio del Monte Albino, chiuso per gravi criticità. L'area mercatale interessata dal provvedimento ha una superficie di circa 14.000 metri quadri. I motivi della chiusura? Situazioni di non conformità igienico sanitarie e strutturali rilevate con particolare riferimento alla mancanza di acqua potabile e di lavabi nei box; presenza diffusa di soluzioni di continuità della pavimentazione (in alcuni casi addirittura mancanti), non lavabile e sanificabile; sporcizia diffusa e datata in tutti gli ambienti ispezionati, comprese le celle frigorifere comuni dove all’interno venivano conservati i prodotti ortofrutticoli, che presentavano alle pareti ed al soffitto tracce di muffa e prive di manutenzione ordinaria e straordinaria.