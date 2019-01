Attirata in un pollaio, poi gli abusi: minore di 6 anni sentita dal tribunale

L’avrebbe toccata nelle parti intime, con la scusa di farle contare le galline all’interno di un pollaio. Attraverso un’audizione protetta e alla presenza di una psicologa, una minore di 6 anni conferma le accuse nei riguardi di un uomo di mezza età, indagato a piede libero per violenza sessuale.

L'incidente probatorio

Nelle scorse settimane, il gip presso il tribunale di Nocera Inferiore, ha celebrato l’incidente probatorio, richiesto dalla procura, per ricostruire i contorni di un episodio che risalirebbe allo scorso agosto. La piccola ha risposto alle domande formulate dalla psicologa, dietro richiesta del giudice, delineando i contorni di quell’episodio. Quel giorno, la bambina era insieme alla nonna, presso un allevamento privato di galline, per comprare delle uova. Giunti sul luogo stabilito, l’anziana trovò il marito della donna, titolare dell’attività. L’uomo a quel punto avrebbe preso per mano la piccola, con l’intenzione di farle vedere le galline nel pollaio. Dopo poco, su richiamo della nonna, la minore sarebbe uscita di corsa dalla baracca, riferendo alla stessa di voler andare a casa. Qui, avrebbe raccontato alla madre ciò che era accaduto poco prima. Dentro quel pollaio, l’uomo avrebbe toccato le parti intime della minore. La denuncia fu presentata ai carabinieri, con tanto di certificato medico, risultato di una visita ginecologica svolta dalla bambina. Durante l’audizione, la piccola ha fornito le sue risposte a seguito delle domande della psicologa, non facendo mai il nome dell'indagato. L'indagine prosegue ora con la procura che attende di acquisire le relazione della psicologa, valutandone poi i contenuti, che segue la presunta parte offesa.