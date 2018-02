Tentano truffa dello specchietto ma restano imbottigliati nel traffico

Vigili urbani sventano "truffa dello specchietto". Denunciati a piede libero due pregiudicati di Torre Annunziata. Martedì mattina, intorno alle 13.20, era stata segnalata la presenza di una macchina sospetta con due passeggeri a bordo nei pressi di via Coscioni, vicino alla scuola della frazione di San Lorenzo. L’auto seguiva un residente del posto, nei confronti del quale i due torresi avevano già attuato la classica "truffa dello specchietto". Gli agenti Carolina Amarante e Antonio Maiorino della polizia municipale di Sant’Egidio del Monte Albino hanno fermato la vettura con a bordo i due uomini, rimasti bloccati nel traffico a causa della concomitante uscita dei bambini dal vicino istituto scolastico, allertando preventivamente i carabinieri della vicina tenenza di Pagani. I militari hanno effettuato una perquisizione, rinvenendo la somma di 360 euro. Di cui 180 frutto della truffa messa in atto ai danni dell'automobilista, al quale è stata restituita tutta la somma. I due pregiudicati di Torre Annunziata sono stati condotti in caserma e denunciati a piede libero.

Il plauso del sindaco

Ringraziamenti e soddisfazione sono giunti da Nunzio Carpentieri, sindaco di Sant'Egidio del Monte Albino. "Intendo esprimere pubblicamente la mia personale gratitudine nei confronti della polizia municipale di Sant’Egidio del Monte Albino, diretta dal dottor Costantino Sessa, ed in particolare agli agenti Carolina Amarante e Antonio Maiorino. Il loro intervento immediato ha consentito ieri di evitare che venisse consumata una truffa ai danni di un nostro concittadino - ha affermato il primo cittadino santegidano - l’episodio di ieri mattina dimostra, oltre la capacità dei nostri agenti e dei carabinieri di Pagani, diretti dal tenente Angelo Chiantese, ai quali rinnovo i miei ringraziamenti, anche la nostra attenzione sul tema della sicurezza dei cittadini".