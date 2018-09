Le arriva lo sfratto di casa e minaccia di suicidarsi: salvata dai carabinieri

Le arriva l’ordinanza di sfratto e lei prova il suicidio, dal tetto della sua abitazione. E' accaduto ieri mattina, a Sant'Egidio del Monte Albino, quando una donna è stata raggiunta da un’ordinanza di sfratto notificatale dall’ufficiale giudiziario.

Il fatto

Residente in via Gerardo Manzo, la donna vive in un appartamento perso a causa di una vicenda giudiziaria e successivamente comprato (tramite asta fallimentare) da altre persone. Ieri mattina l’ufficiale giudiziario e l’avvocato dei nuovi proprietari si sono recati all’appartamento per dare esecuzione allo sfratto. La reazione della donna, però, ha spiazzato tutti. In preda alla disperazione, è salita sul tetto dell’abitazione e ha minacciato di gettarsi giù. Sul posto sono giunti anche i carabinieri, che hanno tentato - con non poche difficoltà - con la donna. Con loro anche i vigili del fuoco di Nocera Inferiore e personale dell'Asl. Solo intorno alle 13.30, i carabinieri sono riusciti a far scendere la donna dal tetto. La stessa ha ottenuto una proroga dai nuovi proprietari, che le hanno concesso di restare nella casa fino alla fine del mese.