Un anno dalla morte di Jolanda, il ricordo commosso del sindaco Carpentieri

Un anno fa se ne andava la piccola Jolanda, la bimba di appena otto mesi morta - secondo le indagini della Procura di Nocera Inferiore - per "soffocamento da agente esterno". In manette sono finiti i suoi genitori (il padre è in carcere, la madre agli arresti domiciliari) accusati di omicidio volontario.

Il post

Il ricordo di quel giorno che turbò l'intera comunità di Sant'Egidio del Monte Albino nelle parole del sindaco Nunzio Carpentieri: "Una vicenda drammatica, maturata in un contesto familiare difficile e che turbò profondamente la nostra comunità, richiamando l'attenzione della stampa nazionale e innescando un percorso giudiziario altrettanto delicato. Ad un anno da quell'evento tragico, voglio rivolgere un pensiero tenero e commosso a Jolanda e alla sua vita negata. Nel suo nome, a maggior ragione in questo giorno di memoria, rinnoviamo la nostra promessa di attenzione e di cura verso i più piccoli, soprattutto quelli che vivono situazioni di particolare difficoltà, perché possano crescere nella serenità e nell'amore e perché vicende del genere non accadano mai più".