Muore a 8 mesi, sequestrata la casa dei genitori a Sant'Egidio: lo sfogo del sindaco

Hanno trascorso la notte in strutture diverse i genitori della piccola di otto mesi deceduta nella notte tra venerdì e sabato all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Entrambi sono indagati per omicidio. Si tratta di un atto dovuto per consentire alla Procura di effettuare tutti gli esami necessari per far luce sulle cause della morte della neonata che, all'arrivo al nosocomio nocerino, aveva lividi, escoriazioni simili a bruciature e lesioni in viarie parti del colpo. La coppia, assistita dagli avvocati Vincenzo Calabrese e Ilaria Ruocco, nella giornata di ieri ha fornito dichiarazioni agli agenti della Squadra Mobile di Salerno e ai poliziotti del commissariato di Nocera Inferiore. Adesso si attende l'esito dell'autopsia, in programma domani pomeriggio alle 15, per verificare se i loro racconti troveranno conferma nell'esito dell'esame autoptico.

Le indagini

Gli investigatori, intanto, proseguono le indagini, alla ricerca di altri elementi che possano rendere più chiara la vicenda. L'abitazione della coppia e dei loro due figli, situata a Sant'Egidio del Monte Albino, è stata posta sotto sequestro. Ad affiancare i coniugi, come confermato dal sindaco Nunzio Carpentieri, era il nonno paterno che spesso restava in casa con loro. “I nostri servizi sociali - ha ribadito il primo cittadino - avevano convocato la mamma e il nonno. Ci hanno sempre raccontato delle difficoltà economiche che aveva la famiglia ma nient'altro. Purtroppo abbiamo perso tutti. Io ho perso come padre, come cittadino e come sindaco. Abbiamo fatto tutti i passaggi ma probabilmente qualcosa non ha funzionato”.

In giornata sono proseguiti gli accertamenti da parte dei poliziotti che, coordinati dal sostituto procuratore Roberto Lenza, stanno provando a ricostruire una storia tanto tragica quanto complessa