Panchine, muretti, aree verdi: il quartiere Sant'Eustachio cambia look

Nuove panchine, essenze arboree, nuovi muretti perimetrali e sedute in cotto, pavimentazione pedonale e delimitazione delle aree verdi con steccati in legno: cambia look il quartiere Sant'Eustachio. Alla presenza del sindaco di Salerno Enzo Napoli, del deputato dem Piero De Luca, degli assessori Savastano e Loffredo, dei consiglieri Mazzeo, Polverino e Di Carlo, sono cominciati stamattina, venerdì 14 giugno, gli interventi di riqualificazione della piazzetta Nino Bixio e delle traverse adiacenti.

Obiettivo

I lavori promossi dall'amministrazione comunale consegneranno così alle famiglie del quartiere una gradevole e funzionale area di svago e socializzazione.

La presentazione

"Onoriamo un nostro impegno, è un dovere nei confronti della cittadinanza. Non ci sono elezioni in corso, non dobbiamo conquistare niente. Siamo qui per spirito di servizio e saremo presenti dappertutto - ha precisato il sindaco Enzo Napoli - Il progetto prevede muretti e piastrellatura in cotto, pali di castagno di penetrazione, piantumazione, ripresa del verde, panchine. Si ridà una dignità di giardino anche a questa zona".

L'appello

"Aiutateci a punire i cafoni che abbandonano spazzatura a bordo strada - ha chiesto il sindaco ai residenti -. Ogni quattro giorni ispeziono personalmente questo quartiere, in particolare la zona del Casermone. Se avete segnalazioni da fare, formulatele anche privatamente. Abbiamo un ispettore ambientale che apre le buste e pesca chi non rispetta le regole. Se noi dobbiamo trascorrere qui intere giornate e mandare squadre sempre in questa zona, diventa difficile poi il controllo di tutta la città".





Gallery