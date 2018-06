Castellabate, fuga di gas da un serbatoio: panico per 300 persone

Paura, oggi pomeriggio, a Castellabate, dove si è verificata una perdita di gas da un serbatoio interrato.

L’intervento

In località Santa Maria sono giunte le squadre dei vigili del fuoco di Vallo della Lucania e del Nbcr di Napoli. Ci sono volute circa tre ore per facilitare la fuoriuscita del gas in maniera controllarta e mettere in sicurezza la zona. E, poiché è risultato impossibile procedere al travaso dei circa 400 litri di gas presenti nel serbatoio, i caschi rossi hanno eseguito, tramite opportuni raccordi, una tubazione che ha permesso di bruciare il gas conservato consentendo di evitare l’evacuazione di circa 300 persone che abitavano nelle vicinanze.

Gallery