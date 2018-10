Santa Marina, l'architetto Galardo assolto dall'accusa di abuso d'ufficio

"Piena legittimità dei lavori di riqualificazione di via Tirrenia, a Santa Marina". Con questa motivazione, il tribunale di Lagonegro ha assolto con formula piena l'architetto Michele Galardo, accusato di abuso d'ufficio.

I fatti

L'inchiesta nasceva da una denuncia che un ingegnere aveva presentato alla Procura della Repubblica. Michele Galardo, all'epoca dei fatti contestati, era il responsabile dell’ufficio tecnico. Il collegio penale di Lagonegro, presieduto dal dottore Claudio Scorza, ha respinto l'accusa. Non sussiste, dunque, alcun abuso d'ufficio.

Il commento

“Ringrazio l’avvocato Cinzia Morello che ha difeso l’architetto Galardo - ha commentato il Sindaco di Santa Marina Giovanni Fortunato - Questa sentenza conferma ancora una volta la correttezza e la legalità del nostro operato. Nonostante il sacrificio e l’impegno profuso per realizzare opere e di conseguenza far crescere il nostro paese, siamo costretti a difenderci dai continui ricorsi e denunce fatte da individui che cercano di bloccare la realizzazione della città del futuro. Noi continueremo con maggior determinazione, per realizzare il sogno di far crescere il paese e rendere migliore il nostro futuro e, soprattutto, quello dei nostri figli”.