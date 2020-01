Santa Marina, stabilizzati tre vigili urbani: ecco i loro nomi

Da oggi (lunedì 20 gennaio 2020) nel Comune di Santa Marina verranno stabilizzati tre vigili urbani a tempo indeterminato dando attuazione al piano occupazionale per l’anno 2019 ai sensi dell'articolo 20 “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni. I vigili che saranno assunti a tempo indeterminato sono: Francesco Colucci, Giuseppe Gallotti e Teresa Latriglia.

Il commento

Soddisfatto il sindaco Giovanni Fortunato: “Devo dire che l’assunzione a tempo indeterminato di personale è per me motivo di orgoglio. E' importante in tempi di crisi come questi che stiamo vivendo, offrire a tre giovani la sicurezza e la stabilità necessaria per pensare al futuro e alla famiglia. Le amministrazioni - spiega l’esponente di Fratelli d’Italia - al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020 assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i requisiti necessari. Il nostro intento - conclude il sindaco - come Amministrazione è sempre stato quello di pensare ai nostri cittadini e soprattutto quello di dare possibilità lavorative ai giovani. Continueremo con il nostro progetto di costruire la città del futuro, per dare nuove opportunità ai giovani che avranno voglia di fare e lavorare”.