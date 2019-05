Va dal medico e non si presenta a lavoro, dipendente del Comune "punito" vince il ricorso

Va dal medico per farsi curare, ma non avvisa il Comune, che gli manda il medico fiscale a casa, il quale, di conseguenza, non lo trova. Per questo viene punito con la sospensione sia del servizio che dello stipendio. L’uomo in questione è un dipendente del Comune di Santa Marina che – riporta Infocilento – aveva presentato, per quell’assenza, un certificato di malattia che accertava il suo stato di depressione. Da quel momento, il Comune lo ha sottoposto ad una serie di procedimenti disciplinari, fino al licenziamento, avvenuto lo scorso anno.

La sentenza

Il diretto interessato, però, ha fatto ricordo al Giudice di Pace del Tribunale di Lagonegro che ha accolto le sue istanze relative ad una delle sanzioni disciplinari. In particolare, gli ha riconosciuto che poteva omettere di avvisare il datore di lavoro per andare dal medico. Nel ricorso, l’avvocato difensore aveva sottolineato proprio ciò, ovvero l’insussistenza di un obbligo di restare a casa durante la malattia, la legittimità dell’assenza dal lavoro avvenuta per giustificato motivo. E, dunque, ora l’amministrazione comunale dovrà restituire le somme trattenute al suo dipendente e pagare le spese giudiziarie. Prossimamente verrà discusso anche il ricorso contro il licenziamento.