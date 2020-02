Salerno ricorda Felix, il clochard che viveva in un vagone con la famiglia

Nella giornata di domani (sabato 29 febbraio), alle 11, presso la chiesa del Gesù Redentore, in via Francesco Carnelutti a Salerno, la Comunità di Sant'Egidio ricorderà tutte le persone morte a causa della povertà e della vita in strada, con una Messa ed un incontro a pranzo con i poveri. Le recenti morti a Salerno, solo negli scorsi mesi, a causa delle conseguenze della vita in strada, di Dipo, giovane bangladese, Mariana, donna rumena, Julian, Salah, Svilen ed altri, ripropone il dramma della solitudine e della povertà nelle nostre città. Tanti, troppi, muoiono ancora nel bisogno e nell'abbandono. Ma nessuno va dimenticato.

L’evento religioso

La liturgia di domani sarà dedicata simbolicamente a Felix, romeno, uno dei primi senza fissa dimora conosciuti dalla Comunità a Salerno: sempre allegro e cordiale, era stato operaio edile, fino all'incidente che lo aveva messo per strada. Dormiva con i familiari in un vagone in disuso alla stazione di Salerno. La mattina del 21 agosto 2014 si sentì male e morì, a 40 anni, poco dopo il ricovero in ospedale. A Salerno il servizio di aiuto alle persone in strada impegna la Comunità di Sant'Egidio due volte la settimana, con circa 80 persone raggiunte da i volontari con la distribuzione di pasti, coperte e vestiario.