Cava, tutto pronto per la festa di Sant'Anna: ecco il programma

La chiesa parrocchiale di Sant'Anna all'Oliveto di Cava de' Tirreni sta celebrando l'anno giubilare nel ricordo del centenario della sua erezione canonica. Nell'arco della festa patronale saranno vissuti momenti forti di spiritualità e di forte aggregazione.

Il programma

Giovedì 25 luglio alle 23 alla vigilia della festa, sarà celebrata una Santa messa animata dalla Comunità limitrofe di Santa Lucia che aprirà i solenni festeggiamenti e a mezzanotte ci sarà lo scambio degli auguri a coloro che portano il nome dei Santi Gioacchino e Anna. Venerdì 26 solennità dei santi Gioacchino e Anna, le Sante Messe sono alle 6, 7, 8, 9, 10, 11.15, 18, 20. Alle 10 arriverà a Cava de Tirreni l'Abate Ordinario di Montecassino che farà la visita ufficiale a Palazzo di Città e alle 11.15 celebrerà la Messa solenne a Sant' Anna. Alle 12 Sant'Anna farà il giro sul piazzale della chiesa per salutare tutti i suoi devoti. La sera alle 20 ci sarà la celebrazione della Messa con il Vescovo Orazio Soricelli. In occasione dell'anno giubilare, ad ogni Santa Messa è possibile lucrare l'indulgenza plenaria. "Viviamo questi giorni di fede e tradizione - dichiara il parroco don Alessandro Buono - per riscoprire le nostre radici cristiane e per colmare i nostri cuori di gioia e amicizia"