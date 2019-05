"Cascia in miniatura" nel centro storico: Salerno omaggia Santa Rita

Tanta emozione, ieri, nel centro storico di Salerno, dove, nel quartiere San Giovanniello, è stata messa in scena Cascia in miniatura ambientata al 1300, per omaggiare Santa Rita, nel giorno della sua festa.

L'iniziativa che ha proposto "quadri viventi" dei momenti salienti della vita della Santa, è stata organizzata dal Comitato Storico Santa Rita Salerno, presieduto dal dottor Salvatore Petruzzo e dall’associazione Il Contrapasso, guidata dalla dottoressa Lella Lembo. Di mattina, intanto, si è tenuta la benedizione delle rose proprio nella chiesa di Santa Rita, sempre nella Salerno Antica. Massiccia, la presenza dei devoti: Salerno, insomma, si è inchinata innanzi alla Patrona dei casi impossibili.