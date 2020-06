"No al razzismo": Salerno si illumina per ricordare George Floyd

Salerno ricorda George Floyd, il cittadino afroamericano morto a Minneapolis. La vicinanza e il "no" al razzismo è stato manifestato nel suggestivo scenario della spiaggia di Santa Teresa, cara ai salernitani. Iniziativa a cura dell'associazione Zona Orientale Popolare Rugby Salerno che ha pubblicato anche un post su facebook.

I dettagli

"Anche da Salerno abbiamo voluto esprimere solidarietà alle proteste divampate negli USA in seguito al barbaro omicidio di George Floyd - spiega l'associazione - Una solidarietà collettiva e condivisa, suggellata da un applauso spontaneo partito dalle persone presenti sulla spiaggia di Santa Teresa, molte delle quali hanno contribuito alla realizzazione della scritta I can't breathe". Lo aveva detto anche George Floyd, prima di morire: "Io non posso respirare".