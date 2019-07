Acqua rossa a Santa Teresa, vertice al Comune: si cerca una fogna sotterranea

Durante la seduta di ieri della Commissione Trasparenza del Comune di Salerno, su iniziativa del presidente Antonio Cammarota, è stato ascoltato l’assessore all’ambiente Angelo Caramanno rispetto alle note vicende dell’arenile Santa Teresa e ai prelievi Arpac e quindi allo stato delle acque del corso d’acqua che sfocia proprio sulla spiaggia.

In particolare, la discussione si è focalizzata sulla certificazione Arpac del 23 maggio scorso, acquisita dalla Commissione Trasparenza, dove si faceva riferimento a due campioni contrastanti circa la salubrità delle acque, ma anche sul più generale stato delle acque in ragione delle contestazioni circa la incongruenza tra i dati Arpac che riferiscono di acque assolutamente cristalline e pulite e poi lo stato di fatto che molto spesso si verifica con chiazze marroni. Fopo ampia discussione, con gli interventi in particolare dei consiglieri Galdi e Lambiase, che nei giorni scorsi ha disposto di autonoma iniziativa alcuni prelievi in Santa Teresa, l’assessore ha riferito che il dato Arpac sulla balneazione è costante in senso favorevole, mentre per Santa Teresa lo scolo dovrebbe essere relativo a un corso d’acqua che attraversa il centro storico e sul quale sono in corso accertamenti.

La commissione ha invitato l’assessore a richiedere all’Arpac nuove analisi sia per Santa Teresa che per l’intero litorale e a incaricare Salerno Sistemi di effettuare controlli per eventuali guasti e immissioni abusive, con richiesta di riscontro di qui a sette giorni.

