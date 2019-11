Santa Teresa, Arcan-Salerno Cantieri & Architettura: "Urgente la manutenzione del solarium"

Ci appelliamo all'amministrazione comunale per provvedere quanto prima con interventi di manutenzione e pulizia del solarium e della relativa spiaggia di Santa Teresa, considerato il ruolo prominente che riveste, ormai da anni, nella vita salernitana.

Lo ha scritto su Facebook Arcan-Salerno Cantieri & Architettura: "Purtroppo, dalla sua inaugurazione, si è provveduto a manutenere il rivestimento in teak solo una volta e risultati si vedono". L'associazione ha anche allegato alla richiesta rivolta al Comune, il preventivo di una ditta specializzata per le lavorazioni necessarie (in allegato in basso ndr). L'auspicio è che l'appello non resti inascoltato.



Gallery