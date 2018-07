Santa Teresa, sostanza bianca invade la spiaggia: lo sconcerto dei bagnanti

Sconcerto, oggi, sull’arenile di Santa Teresa dov’è fuoriuscita una sostanza bianca di incomprensibile “fattura”.

La denuncia

A denunciarlo è il capogruppo di Forza Italia al Comune di Salerno Roberto Celano che, resosi conto della situazione, ha sollecitato immediatamente l’assessore all’ambiente Angelo Caramanno affinchè intervenisse ad horas per affrontare la problematica. L’esponente della Giunta Napoli – fa sapere Celano – “mi ha riferito che sul posto si sarebbero recati la Polizia Municipale e i responsabili Arpac accompagnati dal dirigente del settore Ambiente Caselli”. Di qui il suo appello: “Gli organi di controllo tutti intervengano e vadano fino in fondo. È necessario individuare cause ed eventuali responsabili di scempi ambientali intollerabili. Difendiamo la città”.