Piazze del Cuore a Salerno: dopo i defibrillatori, arrivano i "Presidi di Prevenzione Permanenti"

Dopo l'installazione dei defibrillatori a Giovi e Pastena, infatti, arrivano i "Presidi di Prevenzione Permanenti" con cittadini formati all'uso del defibrillatore.

Domani nuovo appuntamento del progetto “Piazze del Cuore” con cui stiamo rendendo i quartieri di Salerno cardioprotetti. Alle ore 10 alla chiesa "Volto Santo" di Pastena si terrà un nuovo momento di formazione al primo soccorso ed all’uso del defibrillatore. Parteciperanno i residenti di Giovi e Pastena, dove abbiamo installato i nuovi defibrillatori pubblici.

Dopo Torrione e Piazza San Francesco avremo così due nuovi "Presidi di Prevenzione Permanente" con cittadini formati per salvare altre vite umane. Ricordo che questo bellissimo progetto va avanti in totale autofinanziamento, senza fondi pubblici, solo con il grande amore di centinaia di attivisti ed amici di Antonio Ciccarelli. Ringrazio tutti gli attivisti coinvolti in questi mesi, in particolare Antonio e Stefano La Marca, la famiglia di Antonio.