Ferì al collo un migrante durante una lite: condanna definitiva per un 20enne

Resta confermata la sentenza di secondo grado, emessa dal tribunale di Lagonegro, che ha condannato a sei anni e quattro mesi di reclusione il 20enne originario del Mali accusato di tentato omicidio ai danni di un ragazzo senegalese. A stabilirlo sono stati i giudici della Corte di Cassazione che, dunque, hanno respinto il ricorso presentato dal legale difensore dello straniero.

Il fatto

L’episodio in questione risale alla notte tra il 22 e il 23 gennaio 2017 quando, all’interno del centro di accoglienza su Sanza, scoppiò una lite sulla scelta della partita da guardare: il 20enne voleva assistere alla sfida tra Mali-Ghana, altri erano interessati all’incontro di calcio del campionato spagnolo. Di qui la discussione sfociata in aggressione. Il 20enne, in preda all’ira, prese una bottiglia di vetro rotta e colpì uno dei presenti ferendolo al collo con un profondo taglio nella zona della giugulare. Immediata la corsa in ospedale e la denuncia all’Autorità Giudiziaria che ha portato al processo conclusosi in Cassazione.