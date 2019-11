Incidente a Cassino, amputata una gamba al 28enne di Sanza

E’ stato operato questa mattina, presso il Policlinico Gemelli di Roma, il ragazza di 28 anni, originaria di Sanza, rimasta coinvolta, nei giorni scorsi, in un grave incidente stradale a Cassino.

L’intervento

Vista le criticità delle sue condizioni di salute (non è ancora fuori pericolo) i medici sono stati costretti ad amputargli la gamba sinistra dal ginocchio in giù. Accanto a lui familiari e amici, mentre nel piccolo paesino salernitano proseguono le preghiere di coloro che conoscono il 28enne.

La dinamica

Il giovane era impegnato in una trasferta insieme al suo datore di lavoro, stava viaggiando sull’Autostrada del Sole, in direzione Roma, a bordo di un furgone Daily quando, improvvisamente, per cause da accertare, il furgone su cui era a bordo si è scontrato con un camion.