Raccoglievano funghi illegalmente: scattano le multe nel Vallo di Diano

Proseguono i controlli da parte dei carabinieri forestali nel Vallo di Diano per verificare il rispetto della normativa che regolamenta la raccolta dei funghi epigei, ossia quelli che crescono nei boschi e sui prati.

Il blitz

Le verifiche, in particolare, hanno interessato l’area che ricade nella Foresta Demaniale Cerreta Cognole tra i comuni di Montesano sulla Marcellana e Sanza. Sono stati venti le persone sottoposte a controllo, cinque delle quali sono stati multate (500 euro in totale) in quanto sprovviste del tesserino che autorizza alla raccolta. I funghi sono stati sequestrati ed inviati all’ufficio micologico dell’Asl di Salerno per essere distrutti in quanto privi dei requisiti di tracciabilità.