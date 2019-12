Cade nella stalla e si ferisce alla testa: muore il 67enne di Sanza

Non c’è l’ha fatta il 67enne di Sanza, Sabino Citera, che, nei giorni scorsi, era rimasto gravemente ferito dopo essere caduto accidentalmente all’interno della sua stalla.

Il dramma

L’uomo, subito dopo l’incidente, era stata trasportato d’urgenza prima all’ospedale “Luigi Curto” di Polla e poi al nosocomio “San Luca” di Vallo della Lucania dov’è deceduto oggi a causa, probabilmente, delle gravi ferite riportate. Negli ultimi giorni era partita anche una raccolta sangue per aiutarlo. Ma, purtroppo, è stato tutto inutile. La Procura di Vallo ha disposto il sequestro della salma per svolgere gli accertamenti di rito. Si indaga, in particolare, per risalire alla esatta causa del decesso. Dolore nella comunità di Sanza dov'era molto conosciuto.