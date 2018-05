Dolci e carne non tracciati, chiusure e sanzioni nel salernitano: il blitz dei Nas

Nas in azione, in provincia di Salerno. Per iniziare, a Sarno, in una macelleria, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa 80 chilogrammi di prodotti non tracciati, mentre a Battipaglia, dopo un controllo presso un panificio, sono stati ritirati dal mercato circa 300 chilogrammi di prodotti da forno surgelati privi di tracciabilità.

Il blitz

Infine, in un bar-pasticceria di Atrani, sono stati sequestrati 100 chilogrammi di prodotti dolciari, "spacciati" come “produzione propria”, ma di fatto acquistati presso altri rivenditori. L’attività produttiva, non a caso, era sospesa, a causa delle precarie condizioni igienico sanitarie e strutturali rilevate in un deposito, dopo una precedente ispezione. Infine, 7 le sanzioni amministrative effettuate presso lo stesso esercizio, per assenza di contratti e prospetti paga.