A spasso con i cani lontano dalle abitazioni e in spiaggia: sanzioni a Capaccio

Il sole sta caratterizzando le giornate di questo periodo e per molti cittadini diventa più arduo lo sforzo di non uscire se non per motivi necessari, così come previsto dalle norme per il contenimento della diffusione del Covid-19.

La sazione

A Capaccio Paestum, in particolare, la polizia municipale ha scoperto e sanzionato con 400 euro tre persone del posto a spasso con il proprio cane tra Torre e Licinella, in quanto lontani dalla propria abitazione. Nonchè una donna di Battipaglia beccata sulla spiaggia della Laura insieme al figlioletto. Il monitoraggio continua.