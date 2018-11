Sapri, i vigili avvisano i cittadini: "State attenti ad una donna"

Una donna, da diversi giorni, sta girando tra le abitazioni della città di Sapri per chiedere ai residenti di rispondere ad un questionario. A lanciare l’allarme è direttamente il comando della Polizia Locale: “Si avvisa che risulta essere stata accertata sul territorio comunale la presenza di una signora, dall’apparente età di 40 anni, che si reca presso le abitazioni private per fare domande su un fantomatico questionario. Nessuna autorizzazione risulta essere stata chiesta e/o rilasciata da questo Comune”. Non si sa cosa voglia, realmente, la donna che potrebbe essere anche una truffatice. Di qui l’appello dei vigili: “Si invita pertanto la cittadinanza a prestare la dovuta attenzione e a segnalare prontamente al Comando Vigili eventuali accessi”.