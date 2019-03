Sapri, bonificate le due maxi discariche: l'appello del sindaco

Il nuovo comandante della Polizia Municipale di Sapri, Abbadessa, ha comunicato a Wwf e Italia Nostra Lucana che “sono state bonificate” le due maxi discariche di rifiuti, contenenti anche materiale in cemento-amianto, situate in località Verdesca.

La riqualificazione

E’ in fase di bonifica, invece, la maxi discarica in località Carnale (vicino all’ex discarica tombata di Sapri) che raccoglieva rifiuti vari, anche speciali, abbandonati nelle scarpate e lungo i bordi. Inoltre – ha fatto sapere il capo dei caschi bianchi - sono state richieste videocamere per combattere in loco il fenomeno dell’abbandono illegale di rifiuti.

Il sindaco Antonio Gentile alla cittadinanza: