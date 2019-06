Sapri, il Comune invita a destinare il 5x1000 al "Buon Pastore"

Il Comune di Sapri intende recuperare e valorizzare il "Buon Pastore”. Per questo - riporta Infocilento - ha chiesto ai suoi cittadini di devolvere il 5x1000 per la storica struttura che, fino a poco tempo fa, ospitava una casa di riposo gestita dalle suore Elisabettine Bigie, le quali sono state costrette ad andare via in quanto mancano tuttora interventi urgenti di messa in sicurezza.

Le info

Chi vuole contribuire può presentare il Modello Unico o il 730 e firmare nel riquadro che riporta la scritta “sostegno alle attività sociali” svolte dal Comune di residenza, nella sezione del modulo per la scelta della destinazione del 5x1000.