Nascondeva la droga in una vagone: arrestato 19enne a Sapri

Un ragazzo di 19 anni di Sapri, incensurato, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il blitz

Dopo una serie di appostamenti i carabinieri hanno scoperto che il giovane pusher nascondeva la droga all’interno di un vagone abbandonato in un’area agricola dove entrava tramite un buco nella rete di cinturazione. Al momento del blitz è stato trovato in possesso di tre panetti di hashish per un peso complessivo di circa 240 grammi, un bilancino di precisione e attrezzatura da confezionamento. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il 19enne saprese è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria