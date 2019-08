Evade dai domiciliari, ruba uno zaino e fornisce false generalità: arrestato 29enne a Sapri

Un ragazzo di 29 anni, V.M le sue iniziali, è stato arrestato a Sapri per evasione dagli arresti domiciliari, furto e false attestazioni sulle proprie generalità.

La perquisizione

Gli agenti della Polfer hanno intercettato un ragazzo, in arrivo da Napoli, che, privo di bagagli, stava lasciando la stazione ferroviaria dove poi è tornato alcune ore dopo con uno zaino sulle spalle. I poliziotti insospettiti hanno proceduto alla perquisizione dello zaino. Ciò ha consentito di accertare la provenienza fraudolenta in quanto risultava rubato poco prima sul lungomare di Sapri. Le indagini hanno consentito di accertare le esatte generalità del giovane, che è risultato essere sottoposto agli arresti domiciliari e che, privo di documenti, aveva fornito false generalità per eludere il controllo. Dopo le formalità di rito, il 29enne è stato rinchiuso nel carcere di Fuorni a Salerno.