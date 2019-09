Cinema: a Sapri le riprese dell'ultimo film della saga di "James Bond"

Per due giorni, ieri ma anche oggi, le strade di Sapri si trasformano in un set cinematografico per girare alcune scene di "No Time to Die", il nuovo film della saga di James Bond, 25esimo della serie, l'ultimo con protagonista Daniel Craig, Le location scelte sono la stazione ferroviaria ed un tratto della Strada Statale 18 compreso tra il porto ed il Canale di Mezzanotte. Per l'occasione il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, ha emesso un'apposita ordinanza posticipando di una settimana l'apertura delle scuole al 16 settembre prossimo. Alle riprese di questi due giorni prenderanno parte stuntman e controfigure oltre ad alcune comparse selezionate a Sapri all'inizio dello scorso mese di agosto nel corso di un casting organizzato dalla produzione del film. Come da programma, la produzione di "No Time to Die" ritornera' a Sapri il 23 e 24 settembre prossimi per girare altre scene. Questa volta, pero', saranno presenti gli attori protagonisti.